منظمة التحرير الفلسطينية ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

قال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترفض كل الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في الدول المجاورة.

وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن "القيادة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وستمتلكه.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن قطاع غزة سيسوى بالأرض ويبدأ تنمية اقتصادية.

وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على توفير فرص عمل وإسكان لسكان القطاع، ويجب أن تمر غزة بمرحلة إعادة الإعمار وأن يسكنها نفس الأشخاص.