نائب وزير الصحة يترأس اجتماع متابعة تطوير الموقع الرسمي للوزارة

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بتطوير الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "Assets" المتخصصة في الحلول الإلكترونية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الطيب أن مشروع تطوير الموقع الرسمي يُعد أحد الركائز الأساسية لمشروعات التحول الرقمي داخل وزارة الصحة، نظرًا لما يقدمه من خدمات متنوعة تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات الصحية، فضلاً عن إبراز جهود الوزارة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" للتحول الرقمي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير شدد على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية بالتعاون مع القطاعات المعنية، موجّهًا بضرورة تسريع عملية جمع البيانات المطلوبة من الجهات المختلفة لتقديمها إلى الشركة المنفذة، تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي للموقع ، كما أشار نائب الوزير إلى أهمية ضمان حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات ضمن مراحل تطوير المشروع.

وأضاف عبدالغفار أن نائب الوزير أكد أهمية الموقع الرسمي كحلقة وصل حيوية بين الوزارة والجمهور، بما يعزز الاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة، كما أشار إلى أن خطة تطوير الموقع من المقرر أن تكتمل بحلول مايو 2025، ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين، ودعم قطاع السياحة العلاجية.

وتناول الاجتماع عرضًا تقديميًا لأحدث التحديثات التي أُجريت على الموقع، والتي شملت تحسين واجهة المستخدم لتعريف المواطنين بالخدمات الصحية المتوفرة، وتوفير خدمات مخصصة للعاملين في القطاع الصحي، وتطوير خدمات التثقيف الصحي، إضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتفعيل آليات استقبال مقترحات المواطنين، والاطلاع على المبادرات الصحية المختلفة ، كما تضمن العرض التعريف بخريطة مصر الصحية وإجراء استطلاعات رأي حول قضايا وملفات صحية متعددة.

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو شركة "Assets" مقترحات لتطوير الموقع، واستعرضوا التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز أداء الموقع وتحقيق أهداف قطاع التحول الرقمي في الوزارة.

كما ناقش الحضور خارطة الطريق المقرر اتباعها لتحقيق الاستراتيجيات المحددة مسبقًا، تحت إشراف ورعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حضر الاجتماع كل من المهندس خالد متولي، مدير عام التمكين الرقمي بوزارة الاتصالات، والمهندس شريف الخولي، مدير مشروعات الصحة الرقمية بالوزارة، والمهندس محمد ابراهيم مدير ادارة الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن شركة "Assets" ومركز معلومات وزارة الصحة.

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