فيديو.. تظاهرات أمام البيت الأبيض رفضا لتصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين

تظاهر المئات من النشطاء الأمريكيين الداعمين للدولة الفلسطينية، أمام البيت الأبيض، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رغبته بإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في مكان آخر.

وأوضح المتظاهرون، أن فلسطين ليست للبيع، رافعين لافتات تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعليها “مجرم حرب”.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بدعم دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل الدولتين، مؤكدًا أن الفلسطينيين "ليس لديهم بديل" سوى مغادرة غزة "بشكل دائم" بسبب الدمار الذي خلفته حرب إسرائيل على حماس.

https://x.com/pslnational/status/1886938731166220397