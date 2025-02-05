ذكرى رحيل عزت العلايلي.. ماذا قال عن فيلم "الطريق إلى إيلات"؟

تحل علينا ذكرى رحيل عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا في عام 2021، أحد أهم نجوم الفن الذي سطر بأعماله العظيمة بأحرف من ذهب لذلك ذكراه دائمة راسخة في الاذهان حتى وقتنا هذا، من خلال أعمال تجاوزت الـ 190 عملًا ما بين سينما ودراما ومسرح.

قدم الفنان الراحل عزت العلايلي أعمال فنية كثيرة ومؤثرة ولكن أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات" الذي يُعرض دايمًا ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيدة حيث سلط الضوء على واحدة من أهم عمليات جنود سلاح البحرية في التاريخ حينما دمروا واحد من أهم نقاط قوة إسرائيل.

عزت العلايلي يتحدث عن فيلم “الطريق إلى إيلات”

ظهر الفنان عزت العلايلي في أحد البرامج التليفزيونية متحدثًا عن كواليس فيلم "الطريق إلى إيلات" الذي يعد علامة فارقة في تاريخه الفني، قائلًا: “كان معانا القادة الذين نفذوا العملية وإحنا كممثلين كنا فرحانين جدًا لأننا بنعمل حاجة لمصر وسعداء جدًا، وقبضنا وقتها مبلغًا قليلًا لكن تقدمت لنا ألماظة على طبق من لؤلؤ بالتمثيل في هذا العمل، واحنا مكناش بنبالغ إحنا قدمنا اللي حصل فعلًا”.

وتابع عزت العلايلي: “أعظم ما حدث أثناء كواليس الفيلم، أن أبطال العملية الحقيقية كانوا معانا دايمًا ما سابوناش نهائي وبالتالي ما طلعش أي حاجة غلط في الفيلم، إحساسي أثناء تصوير الفيلم إني بشارك في العملية بجد وحقيقى، ومشاهد تنفيذ العملية، حسستني إني بشارك في العملية بالظبط”.

وأضاف العلايلي: “صورنا الفيلم في 8 شهور وفى درجة حرارة عالية، إلا أن ذلك لم يقف حاجزا أمام تقديم أفضل ما لدينا لتقديم عمل يوثق إنجازات الجيش المصري”.

عزت العلايلي يروي موقفًا كوميديًا جمعه بـ محمد سعد

روى الفنان عزت العلايلي موقفًا كوميديًا جمعه مع الفنان محمد سعد خلال تصوير فيلم "الطريق إلى إيلات"، قائلًا: "كنا بنصور مشهد في مركب داخل عرض البحر، وقالي عند تدريبات العوم والنزول إلى البحر سألني محمد سعد وقال "إحنا هننزل البحر فعلًا، هو دا بجد قلت له آه طبعًا بجد.. ولاقيته بيترعش وخايف وحاولت أن أطمئنه، وبعد ما نزل البحر وطلع قال “أنا كنت بضحك معاك”.

وتابع عزت العلايلي خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة": “المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسئولية إخراج الفيلم وكان لديها وعى كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري”.