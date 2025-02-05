"حماس" تدين تصريحات ترامب حول احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن حركة حماس أدانت بشدة ورفضت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى احتلال الولايات المتحدة لقطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه.

وأكدت حركة حماس، أن تصريحات ترامب عدائية للشعب الفلسطيني ولقضيته ولن تخدم الاستقرار في المنطقة.

وتابعت حركة حماس: “لن نسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت حماس بالأمس، بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس شملت تبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.