الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تتعرض البلاد لموجة طقس سيئ.

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة.