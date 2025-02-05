اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب سيدة

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتهمة سب وقذف إحدى السيدات، تدعي زواجه منها عرفيا، وذلك على حد قولها.

وتنظر محكمة جنح الدقي، محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.

وأقام محامٍ وكيلا عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتى ذلك في أعقاب انتهاء أزمة إمام عاشور في مشاجرة مول بمدينة الشيخ زايد عقب حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء حكم أول درجة بحبس اللاعب ٦ أشهر بتهمة الضرب.