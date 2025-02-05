السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجارى بمدينة طامية، دون حدوث أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية العميد محمد جلال زيدان يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بنشوب حريق هائل في محال تجارية بشارع 23يوليو بدائرة المركز، إثر حدوث ماس كهربائي.

وعلى الفور، هرع رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان نشوب الحريق، حيث جرى إطفاء النيران قبل أن تمتد إلى باقي المحال والمنازل بالمنطقة، وذلك دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد النيران تجنبًا لاشتعالها من جديد.

وتبين من المعاينة الأولية للمحال التي نشب بها الحريق أنّ ماس كهربائي كان السبب في اندلاع النيران ثم امتدت إلى باقي المحال، بينما تم السيطرة عليها فورًا.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.