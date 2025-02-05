الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الشراكة بين روسيا وإيران

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها البالغ من صفقة شراء إيران مقاتلات سوخوي-35 روسية الصنع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة"، "نشعر بقلق بالغ إزاء الشراكة الأمنية المتنامية بين روسيا وإيران".

وأكد المتحدث أن هذه الشراكة، تهدد الأمن العالمي وتوضح كيف يمتد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، وحول العالم.