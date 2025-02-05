ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الشراكة بين روسيا وإيران

البيت الأبيض
البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها البالغ من صفقة شراء إيران مقاتلات سوخوي-35 روسية الصنع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة"، "نشعر بقلق بالغ إزاء الشراكة الأمنية المتنامية بين روسيا وإيران".
وأكد المتحدث أن هذه الشراكة، تهدد الأمن العالمي وتوضح كيف يمتد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، وحول العالم.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إيران الولايات المتحد