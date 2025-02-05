بالصور.. التنسيقية تستقبل وزير الشئون النيابية وتستكمل حفلات التوقيع لإصدارات أعضائها بمعرض الكتاب

استقبل مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اليوم قبل الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسون، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي.

كما استقبل مقر التنسيقية الدكتور حسن إبراهيم يحيى من مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وشباب الجامعات المصرية.

كما تم تنظيم حفلات توقيع لأعضاء التنسيقية أصحاب الإصدارات الجديدة في المعرض هذا العام، وذلك بمقر التنسيقية بصالة ٢ بجناح عصير الكتب.

وشارك في حفلات اليوم النائب عمرو عزت حجاج، والدكتور قياتي عاشور، والدكتورة إيناس دويدار، والدكتور رامي عبد الباقي، والدكتور السيد رمزي، وكامل كامل، وأحمد خالد ممدوح، وداليا فكري، وعاصم السماحي.

