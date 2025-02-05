إصابة شاب بطلقة طائشة خلال مشاجرة بين طرفين في حلوان

أصيب شاب بطلقة نارية طائشة خلال مشاجرة نشبت بين صاحب معرض سيارات، وشخص آخر، بسبب خلاف على ركنة سيارة، بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، وألقت مباحث القسم القبض علي طرفي المشاجرة.

وردت إشارة لضباط قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال “يوسف” شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن إثر مشاجرة بين طرفين بسبب ركنة سيارة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن المصاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، خلال مشاجرة بين طرف أول “أ م”، ونجله"محمد أ" (صاحب معرض سيارات)، وطرف ثاني “يوسف” (المصاب) بسبب ركنة سيارة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أن الواقعة بدأت إثر خلاف بين الطرفين على ركنة سيارة قام الطرف الأول بركنها أمام الورشة الخاصة بالطرف الثاني، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم فيها المتهم ووالده الأسلحة النارية 2 طبنجة، خرجت طلقة من أحداهما استقرت في فخذ الشاب المصاب ونقل خلالها إلى المستشفى في حالة خطرة.

تم ضبط المتهم ووالده، وبمواجهتهما عن ارتكاب الواقعة أدلى بأقوالهما على النحو المشار إليه.

تحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة.