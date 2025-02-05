ترامب يؤيد فكرة إرسال المجرمين من الولايات المتحدة إلى دول أخرى

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفكرة نقل المجرمين المدانين إلى خارج الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين، يوم الثلاثاء: "نتحدث عن نقل المجرمين إلى خارج بلادنا، أولئك الذين يدخلونها بصورة غير شرعية عبر دول أخرى، صحيح؟ المهاجرون غير الشرعيين كما أسميهم".

وتابع: "ولدينا في البلاد أشخاص سيئون مثلهم. ولو كان بإمكاننا نقلهم إلى الخارج لكنت مسرورا للغاية".

وكان الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة قد أعلن في أعقاب مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي زار بلاده يوم 3 فبراير الجاري، عن استعداده لاحتجاز المجرمين المدانين في الولايات المتحدة، وليكن منى ضمنهم مواطنون أمريكيون، في سجن جديد تم بناؤه في السلفادور مقابل ثمن لن يكون باهظا بالنسبة لواشنطن.

وأكد روبيو أن الإدارة الأمريكية ستدرس هذا المقترح وأشاد به.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت بأن ترامب يسعى لاستعادة الاتفاقيات مع غواتيمالا وهندوراس والسلفادور حول إرسال المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى تلك الدول.

كما يرغب ترامب في إرسال عناصر عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية الدولية المنحدرة من فنزويلا إلى سجون السلفادور.