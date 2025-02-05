«أتمنى من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة»| النجمة والداعية ياسمين الحصري ضيفة إيمان أبو طالب.. الجمعة المقبلة

تحل النجمة والداعية الإسلامية ياسمين الخيام، ابنة شيخ المقرئين المصريين الراحل محمود خليل الحصري، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تلفزيون الحياة، لتتحدث عن كواليس تذاع لأول مرة عن حياتها ومسيرة والدها، عبر حلقتين يتم إذاعة الحلقة الأولى منهما يوم الجمعة المقبل.

ولأول مرة تطلب ياسمين الخيام، خلال اللقاء العديد أن يكون اسمها ياسمين الحصري بدلا من ياسمين الخيام، بسبب اعتزازها للانتماء إلى الشيخ الجليل محمود خليل الحصري.

كما تكشف خلال الحلقة كواليس تذاع لأول مرة عن علاقته بأسرته وأهم مواقفه، ومنها دوره في إسلام أكثر من 18 أمريكيا على يديه بعد سماع القرآن بصوته.

وتتطرق خلال اللقاء إلى الفترة التي عملت فيها في مجال الفن قائلة "أطلب من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة"، موضحة أنها عملت في مجلس الشعب قبل أن يتحول اسمه الآن إلى مجلس النواب.

وتكشف عن كلمة السر التي كان يقولها رئيس أمن مجلس الشعب، وهي "أبوالوفا أبوالوفا".

وقالت: إنها كانت تكره مادة الحساب ولا تحب الفصال مع البائعين فهي تشعر بالحرج الشديد في هذا الأمر.

كما كشفت ياسمين عن كواليس الصالون الثقافي الذي كان يعقد في منزل أبيها كل يوم جمعة وأهم الحضور في هذا المجلس.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.