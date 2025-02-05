ترامب: أستحق جائزة نوبل للسلام

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لكنه لن يحصل عليها أبدا، حسب رأيه.

وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لن يمنحوني جائزة نوبل للسلام أبدا. وأنا أستحقها، لكنهم لن يمنحوني إياها أبدا".

وكان قد أعلن بارك سون وون عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في برلمان كوريا الجنوبية ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وقبل ذلك أعلن رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموش هورتا عن استعداده لترشيح ترامب لهذه الجائزة في حال تحقيق التسوية السلمية للنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

يذكر أن 4 رؤساء أمريكيين حصلوا على جائزة نوبل للسلام في وقت سابق، هم الرئيس الـ 26 ثيودور روزفلت في عام 1906، والرئيس الـ 28 وودرو ويلسون في عام 1919، والرئيس الـ 39 جيمي كارتر في عام 2002، والرئيس الـ 44 باراك أوباما في عام 2009.