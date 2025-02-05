تعرف على خطة البيت الفني للفنون الشعبية خلال الفترة المقبلة

أعلن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، خطة البيت خلال الفترة المقبلة، وذلك برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وإشراف قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وفي هذا السياق، عقد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، مع مديري وقيادات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمسرح البالون، من أجل طرح الأفكار والرؤى المستقبلية للبيت، حيث ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 9 فبراير الجاري، مسرحية "مملكة السحر والأسرار" من تأليف عبدالمنعم محمد، وإخراج عماد عبدالعظيم، وذلك بقاعة صلاح چاهين لمدة 15 ليلة وهي من انتاج فرقة تحت 18.

هذا بالإضافة إلى حفل "عيد الحب" وذلك يوم 20 فبراير الجاري، والذي يقدمه النجم علي الحجار، والذي يتضمن أوبريت "أم كلثوم يا حبنا" الذي تقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية تصميم محمد قذافي، وذلك ضمن رؤية وزارة الثقافة لهذا العام التي أعلنها وزير الثقافة أحمد هنو أن 2025 هو عام أم كلثوم.

من ناحية أخرى صرح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية الفنان تامر عبدالمنعم، سيقوم بعمل "خيمة رمضانا أحلى" التي ستقام بمسرح البالون من الفترة 1 رمضان وحتي ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، التي ستتضمن عروض فنون وآلات شعبية وإنشاد ديني وفقرات للسيرك القومي ومسرحيات من فصل واحد وذلك وفق جدول نشاط سيعلن عنه يوم 20 فبراير الجاري.

كما ستضم عروض أحدث الأفلام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وندوات مع صناعها، بالإضافة إلى معرض كتب لإصدارات الوزارة ونشاط يومي للأطفال من أراجوز وسينما الأطفال والسيرك وأيضًا ستشهد الخيمة تعاون مع البيت الفني للمسرح حيث ستستضيف الخيمة عروض مسرحية أبرزها الليلة الكبيرة.

وأشار عبدالمنعم، إلى تقديم خدمة الشحن لرواد الخيمة بأسعار في متناول المواطنين ويناسب سياسة وزارة الثقافة لخدمة الجماهير، مؤكدا أن هناك نجم كبير رفض ذكر اسمه سيقوم بإحياء حفل ليلة القدر.

وأعلن عبدالمنعم، افتتاح مسرحية "الملك وأنا" للنجمة داليا البحيري، والمخرج محسن رزق في موسم عيد الفطر على خشبة مسرح البالون، مؤكدا أن مسرحية "عامل قلق" بطولة النجم سامح حسين ستعود أيضًا مع موسم الربيع على مسرح البالون قبل أن تتناوب في العروض بمسرح عبد الوهاب بالإسكندرية مع مسرحية "الملك وأنا".

وقد اتفق عبدالمنعم مع الموسيقار محمد مصطفى على إعادة تسجيل أغاني تراث الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية لتواكب العصر في عروضها أسوة بفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية.

وعن نشاط فرقتي رضا والقومية وفرقة أنغام الشباب، صرح عبدالمنعم، أنهم سيقومون سواء بعروضهم التراثية أو الإنتاجات الحديثة على مسارح القطاع بدءا من العيد المقبل.

ومن جهة أخرى أوضح عبدالمنعم، أن أصداء حفلات البالون الشهرية وايراداتها ستجعل البيت يمنح المزيد من تلك الحفلات والتعاقد مع نجوم الصف الاول لاحيائها علما بانه حريص على تقديم البيت لفنونه الشعبية بقفل كامل بكل حفل وهذا ما حدث مع حفلات النجوم على الحجار، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحكيم موخرا حيث جاء الفصل الأول لتقديم فرق القطاع بينما الفصل الثاني اقتصر علي نجم الحفل الذي رأي عبدالمنعم أن وجود النجوم اثري المسرح واعاد له هيبته ومكانته في الحقل الثقافي والفني.

وأكد رئيس، التأكيد على أن إيرادات حفلات فرقة رضا للفنون الشعبية الخارجية تزايدت أضعاف عن العام السابق واستشهد بأن التطوير في آخر أربعة أشهر جعل الفرقة تعرض على مسرح البالون عروضها التراثية قبل فقرة النجم حكيم وبنفس التوقيت كانت "رضا" تمثل مصر في الأسبوع الثقافي بالدوحة.

وعن جمصة والعريش أكد رئيس البيت، أنه سيعلن عن نشاطهما قبل موسم الصيف، موضحا أن السيرك القومي ستقام به لجنة تقييم من أجل الارتقاء بالمستوى العام به هذا فضلا عن تطوير البنية التحتية للسيرك بوجه عام ورفع كفاءته ليظهر بالصورة المناسبة لمكانته.