أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 فبراير2025

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وفقا لشاشات عرض أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري عند 50.25 جنيه للشراء ونحو 50.35 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري 51.88 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم فى البنك المركزي عند 62.32 جنيه للشراء و62.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي 55.24 جنيه للشراء 55.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري 32.35 جنيه للشراء 32.42 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف اليوان الصيني بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 6.93 شراء ونحو 6.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم في البنك المركزي المصري وأكثرها تداولا وإقبالا (الريال السعودي الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي) فشهدت حالة من التباين خلال تداولات اليوم.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.39 جنيه للشراء ونحو 13.42 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية اليوم عند 162.67 جنيه للشراء ونحو 163 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم في البنك المركزي عند 13.68 جنيه للشراء ونحو 13.71 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 12.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.



