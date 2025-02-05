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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: السلام ووقف القتال أبرز مطالب الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الجميع في منطقة الشرق الأوسط لديه مطلب واحد، بما يشمل إسرائيل، و"هو السلام وأن يتوقف القتال".
وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك العديد من العقبات من أجل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن نسعى إلى تجاوزها واستمرار وقف القتال.

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