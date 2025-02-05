«سنقضي عليها».. ترامب يتوعد إيران قبيل لقاء نتنياهو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة بشأن إيران، تمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنه كان "مترددا في ذلك" وأن الأمر "كان صعبا للغاية".

وقال ترامب، قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، إنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب: "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".

واعتبر ترامب أن "إيران باتت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي" لكنه أكد أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني.

وحذر ترامب من أنه إذا فكرت إيران أو حاولت قتله "سنقضي عليها" وفق تعبيره، وأضاف "لدينا الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى".