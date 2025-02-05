تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 .

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.25 جنيه للشراء ونحو 50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في البنك التجاري الدولي 50.27 جنيه للشراء ونحو 50.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.26 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.26 جنيه للشراء 50.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.26 جنيه للشراء ونحو 50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.33 للشراء و50.42 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات عند 50.32 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنك نكست 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.27 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي, عند 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار اليوم 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني ليسجل 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.