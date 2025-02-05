اليوم.. تعليم القاهرة تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 15 يومًا.

وتأتي أبرز الإجراءات الآتية:

يقوم الطالب بتقديم طلب التظلم لمدير الإدارة التعليمية التابع لها، على أن يحدد المواد التي يرغب في التظلم على نتيجتها.

يتم سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيها.

يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة لتسليم الطلب والحصول على إيصال سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيها للمادة الواحدة، وتحديد موعد الاطلاع على أوراق الامتحان المتظلم من نتيجتها.

حال أحقية الطالب في زيادة درجاته يحق له استرداد قيمة الرسوم التي سددها.

وتسلمت المدارس الإعدادية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2024.

واعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأحد الماضي، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2025/2024.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة 72.94%. كما تم اعتماد نتائج الفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع 96.9%، وطلاب المكفوفين 86.5%، بينما حققت المدارس الدولية نسبة نجاح 94.43%، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 86.09%، وفي الإعدادية الرياضية 58.59%.