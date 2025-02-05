ترامب يُصر على تهجير سكان غزة خلال لقائه مع نتنياهو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، تمسكه بمقترحه لتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامبخلال تصريحاته للصحفيين بحضور نتنياهو،: "الوضع في غزة خطير للغاية، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق"، مشددًا على ضرورة مغادرة سكان القطاع. وأضاف: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى هناك."

في المقابل، أبدت دول عربية موقفًا موحدًا رافضًا لخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع. فقد جدد وزراء خارجية السعودية، الإمارات، قطر، مصر، والأردن، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، رفضهم لتلك المقترحات. وأكدوا هذا الموقف في رسالة مشتركة وجهوها إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.