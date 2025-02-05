أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، متأثرة بارتفاع المعدن الأصفر بالبورصة العالمية، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الأساسية، وسط زيادة مخاوف الحرب التجارية العالمية واللجوء للذهب كملاذ آمن، حيث سجل سعر الذهب عالميا أعلى سعر له مسجلا رقما قياسيا جديدا ووصل إلى 2844 دولارا للأوقية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر” بداية تعاملات اليوم نحو 3990 جنيها للبيع و3965 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 “أعلى وأغلى الأعيرة المتداولة في السوق المصرية” إلى 4560 جنيها للبيع و4531.5 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية تعاملات اليوم نحو 4180 جنيهًا للبيع، و4153.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية اليوم الأربعاء نحو 3420 جنيهًا للبيع، و3398.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2660 جنيهًا للبيع، و2643.25 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 مستهل تعاملات اليوم في مصر نحو: 1710 جنيهًا للبيع، و1699.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو، 31920 جنيهًا للبيع، و31720 جنيهًا للشراء.

أما عن سعر أوقية الذهب اليوم “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” فبلغ نحو 2843.92 دولار للبيع، و2843.65 دولار للشراء.

عالميا، قفز الذهب أمس إلى أعلى مستوى تاريخي نتيجة التطورات المتلاحقة بسبب ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق جراء المخاوف من تأثير الحرب التجارية على أداء الاقتصاد العالمي، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية، بينما تترقب الأسواق أيضًا مجموعة من بيانات الوظائف الأمريكية الهامة التي سيتم إصدارها هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً يوم أمس الثلاثاء بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2824 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2813 دولارا للأونصة ليتداول عند المستوى 2818 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي أمس إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين ليحد من مكاسب الذهب، ولكنه تراجع أيضا بشكل كبير بعد إعلان تأجيل الرسوم ليغلق تداولات الأمس عن انخفاض.