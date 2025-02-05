ترامب: ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأحداث التي شهدتها غزة ستتكرر مستقبلًا، معتبرًا القطاع مكانًا غير مناسب للعيش، وفقًا لما قاله.

وأشار ترامب في حديثه للصحفيين بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الوضع في غزة صعب ومعقد، لكنه أكد أن هناك نية لحل المشكلة.

وأضاف: "مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلوا سكان غزة، لكنني قلت إنهما سيفعلان. هناك دول أخرى غير مصر والأردن مستعدة لاستقبالهم."

واستطرد ترامب قائلًا: "أهل غزة عاشوا أوضاعًا مأساوية، وهي ليست بيئة صالحة للحياة. لا أعتقد أنه ينبغي عليهم العودة إلى هناك."

كما شدد على خطورة توجه المستوطنين إلى القطاع، مضيفًا أن الحل يكمن في مغادرة الفلسطينيين من غزة.