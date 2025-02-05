أتلتيكو مدريد يكتسح خيتافي بخماسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-0 أمام خيتافي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس إسبانيا، ليحجز فريق المدرب دييجو سيميوني مقعده في نصف النهائي

دخل أتلتيكو المباراة بقوة ونجح جوليانو سيميوني في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8 بعد تمريرة رائعة من خافي غالان، ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 17، عاد سيميوني الابن ليضيف هدفه الشخصي الثاني، مستغلًا تمريرة رودريجو دي بول، ليعزز تقدم الروخي بلانكوس.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف صامويل لينو الهدف الثالث في الدقيقة 42، بعد تمريرة مميزة من جولييان ألفاريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم مريح لأصحاب الأرض (3-0).

أتلتيكو يحسم التأهل بخماسية

واصل أتلتيكو مدريد سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، ونجح البديل أنخل كوريا في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من كونور غالاغير.

وفي الدقيقة 86، اختتم ألكسندر سورلوث مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس بعد تمريرة مميزة من أنخل كوريا، ليؤكد تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بأداء هجومي مذهل.

بهذا الفوز الكبير، يواصل أتلتيكو مدريد مشواره في كأس إسبانيا، ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما يغادر خيتافي البطولة بعد سقوطه المدوي أمام أحد أقوى الفرق الإسبانية.