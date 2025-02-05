الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في طولكرم

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل مستشفى ثابت ثابت الحكومي، في مدينة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الإسعاف واحتجزت هويات المريض ومرافقه وضابط الإسعاف لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تخلي سبيلهم.

وقالت: "إن جنود الاحتلال المشاة انتشروا أمام مداخل المستشفى مباشرة، وأعاقوا عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، ودخول المرضى للمستشفى، وفتشوهم ودققوا في هوياتهم وحققوا معهم ميدانيا".

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على عدد كبير من المنازل والمباني التجارية المحيطة بالمستشفى، وحولتها لثكنات عسكرية، فيما تمركزت آلياتها في شارع المستشفى ومنعت المركبات والمواطنين من المرور، وسط التهديد بإطلاق النار عليهم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، منذ بداية عدوانها المتواصل لليوم التاسع على مدينة طولكرم ومخيمها، وحولت محيطهما إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.