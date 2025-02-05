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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالب جامعي غرقًا بمياه ترعة المحمودية بكفر الدوار بالبحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادث مصرع طالب جامعي غرقًا بترعة المحمودية، زلت قدماه أثناء استخراجه الكرة أثناء اللعب مع أصدقائه، وتم استخراج الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة المحمودية أمام قرية البيضا بدائرة مركز كفر الدوار 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من قوات وأفراد الإنقاذ النهرى وتم استخراج جثة "محمد محمود السيد كامل، 23 عامًا، سنة طالب بكلية السياحة ومقيم مركز كفر الدوار.

وبسؤال شهود الواقعة قرروا أثناء قيام المتوفى بإستخراج كرة سقطت منه بمياه الترعة زلت قدمه وسقط بمياه الترعة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته جنائيا وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

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