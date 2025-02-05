باريس سان جيرمان يتأهل لدور الثمانية في كأس فرنسا بفوز على لومان

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا بنتيجة 2-0 أمام مضيفه لومان، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس فرنسا، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

دخل باريس سان جيرمان المباراة بقوة، وتمكن من فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية. في الدقيقة 25، نجح الشاب ديزيري دوي في تسجيل الهدف الأول للضيوف بعد تمريرة رائعة من جونتشالو راموس، ليضع باريس في المقدمة وينهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

حاول لومان العودة للمباراة، لكن دفاع باريس كان في الموعد. وفي الدقيقة 71، عزز برادلي باركولا تقدم الفريق الباريسي بالهدف الثاني، مستفيدًا من تمريرة نونو مينديش، ليؤمن تأهل فريقه إلى الدور القادم.

باريس يواصل مشوار الكأس بثبات

بهذا الانتصار، يواصل باريس سان جيرمان مشواره نحو التتويج بلقب كأس فرنسا، حيث يطمح الفريق بقيادة مدربه لويس إنريكي إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه.