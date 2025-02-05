بولونيا يفاجئ أتالانتا ويقصيه من كأس إيطاليا

حقق بولونيا فوزًا ثمينًا على أتالانتا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، ليحجز مقعده في نصف النهائي من البطولة.

جاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين، حيث حاول أتالانتا فرض سيطرته مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، بينما لعب بولونيا بحذر معتمدًا على الهجمات المرتدة. لم يشهد الشوط الأول فرصًا حقيقية محققة، لينتهي بالتعادل السلبي 0-0.

بولونيا يحسم اللقاء

في الشوط الثاني، كثّف بولونيا هجماته بحثًا عن هدف التقدم، وكان له ما أراد في الدقيقة 80، حيث سجل سانتياغو كاسترو هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة حاسمة من تشارالامبوس ليكوجيانيس، ليسكن الكرة في شباك أتالانتا، ويمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

بهذا الفوز، يواصل بولونيا مشواره في البطولة، بينما يغادر أتالانتا المنافسة بشكل مفاجئ رغم الأداء القوي الذي قدمه في المراحل السابقة.