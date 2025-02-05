الهلال يكتسح بيرسبوليس الإيراني برباعية ويواصل تألقه في دوري أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على نظيره بيرسبوليس الإيراني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

سيطرة مطلقة للهلال

دخل الهلال المباراة بقوة وفرض سيطرته منذ البداية، حيث افتتح مالكوم دي أوليفيرا التسجيل في الدقيقة 10 بعد تمريرة رائعة من روبين نيفيز.

واصل الهلال ضغطه ليضيف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 25 مستفيدًا من تمريرة مالكوم، قبل أن يعزز سالم الدوسري التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 38 بعد تمريرة حاسمة من مالكوم دي أوليفيرا.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عاد سالم الدوسري ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 45+1 بعد تمريرة مميزة من جواو كانسيلو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 4-0.

في الشوط الثاني، تراجع إيقاع الهلال نسبيًا، مما سمح لبيرسبوليس بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق جيورجي غفيليزياني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لصالح الهلال.

الهلال يواصل التألق الآسيوي

بهذا الفوز، يعزز الهلال موقعه في صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا، مؤكّدًا تفوقه أمام بيرسبوليس، إذ سبق له أن هزمه في مواجهات سابقة في البطولة القارية.