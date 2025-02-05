نقابة القراء: لا صحة لتحويل الشيخ الطاروطي إلى التحقيق

كشف محمد الساعاتى المتحدث باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ، تفاصيل واقعة تحويل الشيخ عبد الفتاح الطاروطى للتحقيق، موضحا أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء تنفى حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن تحويل القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي إلى التحقيق بالنقابة، وذلك على خلفية ما بدر منه (زعما من بعض الناس) خلال قراءة قرآن الجمعة الماضية ببور سعيد أثناء انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم والإنشاد على أرض المدينة الباسلة

وقال الشيخ حشاد نقيب القراء فى بيان له اليوم تضمن:" لم يتم الحديث عن التحويل للتحقيق نهائي، حيث أكدت على وجود متابع لإذاعة القرآن الكريم (من التخطيط الدينى) يتابع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة (ليس مع الشيخ الطاروطى فقط بل يحدث ذلك أثناء النقل المباشر مع جميع القراء) ويرصد متابع التخطيط الدينى كل ما يحدث، وحال وجود أي أخطاء يتم رصدها فورا ورفعها فى تقرير إلى محمد نوار رئيس الإذاعة، الذى يأمر بتحويلها إلى لجنة اختبار الأصوات (اللجنة الموحدة) الخاصة باختبار أصوات القراء والمبتهلين وفى حالة وجود أخطاء بالتلاوة تقوم اللجنة برصدها وكتابة تقرير بها لرئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم".

وأكد نقيب القراء أن النقابة لم تخطر الشيخ الطاروطى بأي شيء، ولا صحة لتحويله للتحقيق كما فهم خطأ من البعض.