دراما الكؤوس تعود بصدامات قوية بين العمالقة والطامحين للمفاجآت

تشهد القارة الأوروبية هذا الأسبوع عودة قوية لمباريات الكؤوس المحلية فى الدوريات الخمس الكبرى، حيث تدخل الفرق الكبرى فى مواجهات مصيرية ضمن أدوار متقدمة من بطولات الكأس. وستكون الأنظار متجهة نحو مواجهات نصف نهائى كأس كاراباو فى إنجلترا، ودور ربع النهائى فى كأس ملك إسبانيا، وكأس إيطاليا، وكأس ألمانيا.



نصف نهائى كأس كاراباو



تعود منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو)، حيث تقام مواجهات نصف النهائى وسط ترقب كبير من الجماهير الإنجليزية، إذ تسعى الفرق الأربعة المتبقية لحجز مكان فى المباراة النهائية.

فى مواجهة مرتقبة، يستضيف اليوم نيوكاسل نظيره آرسنال فى لقاء يتوقع أن يكون مثيرًا، حيث يسعى الفريقان للاقتراب خطوة نحو اللقب.

نيوكاسل متفوق فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد ويأمل فى استعادة مستواه بعد تراجع نتائجه فى الدوري، بينما يسعى آرسنال تخطى هزيمة الذهاب لتحقيق أول ألقابه المحلية هذا الموسم.

وفى مواجهة أكثر سخونة يستضيف ليفربول فريق توتنهام هوتسبير مواجهة من العيار الثقيل بين فريقين يقدمان موسمًا قويًا.

يدخل ليفربول وهو مهزوم فى مباراة الذهاب بهدف دون رد حيث يسعى للثأر وسط طموحات بالعودة لمنصات التتويج، بينما يأمل توتنهام فى تعزيز نتيجة الذهاب وتحقيق اللقب الأول له مع الفريق.



ربع نهائى كأس ملك إسبانيا



فى إسبانيا، تستمر المنافسة فى كأس الملك، حيث تقام مواجهات دور ربع النهائى وسط ترقب جماهيرى كبير لمباريات تجمع بين فرق الصفوة والطامحين للمفاجآت.

يواجه اليوم الفريق الملكى ريال مدريد اختبارًا قد يكون سهلًا نسبيًا أمام فريق ليجانيس، لكنه يبقى لقاءً محفوفًا بالمخاطر، خاصة أن مباريات الكأس دائمًا تحمل مفاجآت غير متوقعة. الفريق الملكى بقيادة كارلو أنشيلوتى يسعى للوصول إلى نصف النهائى ومواصلة المنافسة على الألقاب.

مواجهة قوية وصعبة سيكون على موعدها غدًا الفريق الكاتلونى برشلونة أمام فالنسيا حيث يسعى برشلونة، حامل اللقب، لمواصلة حملة الدفاع عن الكأس، فى حين يأمل فالنسيا فى تحقيق مفاجأة وإقصاء العملاق الكتالوني.



ربع نهائى كأس إيطاليا



يشهد كأس إيطاليا مواجهات نارية فى دور ربع النهائي، حيث تتصارع الفرق الكبرى من أجل حجز مقعد فى نصف النهائى، قمة كروية كبيرة بين ميلان وروما اثنان من كبار الكرة الإيطالية، حيث يسعى ميلان إلى استعادة أمجاده المحلية، بينما يأمل روما فى تحقيق لقب يمنح الفريق دفعة قوية للموسم الحالي.



ربع نهائى كأس ألمانيا



وفى ألمانيا، تتواصل منافسات كأس ألمانيا مع استمرار الفرق الكبرى فى مشوارها نحو اللقب.

يلاقى اليوم باير ليفركوزن فريق كولن مواجهة مثيرة تجمع بينهما، ليفركوزن الذى يقدم موسمًا رائعًا تحت قيادة المدرب الإسبانى تشابى ألونسو، وكولن الذى يسعى إلى مفاجأة وإقصاء أحد أقوى الفرق فى الدورى الألمانى هذا الموسم.



الإثارة تتصاعد قبل الأدوار النهائية



مع اقتراب المنافسات من مراحلها الحاسمة، تزداد الضغوط على الفرق الطامحة للتتويج بالألقاب المحلية.

ستكون هذه المباريات فرصة لاختبار جاهزية الفرق الكبرى، كما قد نشهد مفاجآت غير متوقعة قد تقلب حسابات البطولات رأسًا على عقب.

عودة منافسات الكئوس المحلية فى الدوريات الأوروبية الكبرى..مواجهات نارية تترقبها الجماهير

