اللوزي : الانضمام للعالمي للملاكمة خطوة لاستعادة الأمجاد والمشاركة في بطولة ليفربول الدولية

أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي بوريس فان دير فورست، انضمام الاتحاد المصري رسميا تحت مظلة الاتحاد ليصبح بذلك الاتحاد رقم 72 في قائمة الاتحادات المنضمة للاتحاد الخاضع للجنة الأولمبية الدولية.

وكشف الدكتور مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة المصري أنه أصبح هناك تواصل بشكل كامل للاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي بوريس.

وأضاف في تصريحات صحفية، رئيس الاتحاد العالمي حرص علي زيارة مصر لتكون أول دولة أفريقية تنضم لصفوف الاتحاد تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية، لنقترب بذلك من الاعتراف الرسمي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية ويصبح إشراف الملاكمة خاضع للاتحاد العالمي رسميا حيث يتبقي عضوية 3 اتحادات قارية فقط .

وواصل اللوزي، انضمام الاتحادات ليصبح عدد أعضاء الاتحادات الوطنية 75 اتحاد لنبدأ بعد ذلك تشكيل الاتحادات القارية، مشددا علي أنه سيكون هناك دعم كامل لاستضافة الاتحاد الأفريقي للملاكمة في مصر.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة المصري ان الانضمام للاتحاد العالمي خطوة لاستعادة أمجاد الملاكمة المصرية، خاصة أنه من المقرر أن ينظم بطولة ليفربول الدولية للملاكمة خلال الأشهر المقبلة.

وتابع نسعي لتطوير الملاكمة علي كافة الأصعدة مشيرا إلى إنه سيكون هناك تطوير في المنظومة الاتحاد .

وواصل تلقينا دعم من الدكتور أشرف صبحي للتعاقد مع خبراء أجانب من أجل تطوير اللاعبين، بجانب إدخال حكام جدد داخل منظومة التحكيم و وأثقالهم بالشكل الأمثل وذلك تحت إشراف الدكتور محمد طلبة نائب رئيس الاتحاد والمحاضر الدولي.

كان الهولندي بوريس فان فورست قد وعد بمنح مصر شرف تنظيم بطولة عالم أو قارية خلال الفترة المقبلة، و كذلك دعم مصر لإقامة مقر الاتحاد الأفريقي هنا خاصة بعد الطفرة الإنشائية التي شاهدها خلال زيارته لمصر.

وعقد بوريس عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الرياضة في مصر منهم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية في وجود شريف العريان الأمين العام للجنة .

وتلقي رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة دعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لزيارة مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية اليوم، والتي شهدت التجول داخل الصالة المغطاة التي استضافت فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، وحرص علي زيارة عدد من منشأت العاصمة الإدارية وعدد من وزارتها والذي أبدي انبهاره بالتنظيم والتنسيق الحضاري للطراز المعماري للمدينة.