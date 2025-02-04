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الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا ترحل مهاجرين غير نظاميين إلى قاعدة عسكرية

قاعدة جوانتانامو
قاعدة جوانتانامو العسكرية
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أعلن البيت الأبيض أن أولى عمليات ترحيل مهاجرين معتقلين جوًا إلى قاعدة جوانتانامو العسكرية في كوبا أصبحت "قيد التنفيذ"، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير النظامية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت اليوم /الثلاثاء/ بأن أولى الرحلات انطلقت من الولايات المتحدة إلى خليج جوانتانامو وعلى متنها مهاجرون غير نظاميين.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في أن يقوم البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي بتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في القاعدة، لاستيعاب أكثر من 30 ألف مهاجر.

 

البيت الأبيض جوانتانامو كوبا