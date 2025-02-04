أمريكا ترحل مهاجرين غير نظاميين إلى قاعدة عسكرية

أعلن البيت الأبيض أن أولى عمليات ترحيل مهاجرين معتقلين جوًا إلى قاعدة جوانتانامو العسكرية في كوبا أصبحت "قيد التنفيذ"، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير النظامية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت اليوم /الثلاثاء/ بأن أولى الرحلات انطلقت من الولايات المتحدة إلى خليج جوانتانامو وعلى متنها مهاجرون غير نظاميين.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في أن يقوم البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي بتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في القاعدة، لاستيعاب أكثر من 30 ألف مهاجر.