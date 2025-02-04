تعرف على نتائج منافسات اليوم الخامس من بطولة الجمهورية للمصارعة

شهدت منافسات اليوم الخامس والأخير من بطولة الجمهورية للمصارعة والتي يستضيفها نادي سيتي كلوب بشبين الكوم في الفترة من ٣١ يناير وحتي ال ٤ من فبراير إثارة كبيرة بين اللاعبين

أقيمت اليوم عدد ٢٨٥ مباراة أدارها تحكيمياً ٣٥ حكما وتنافس فيها ٥٣ هيئة بمشاركة ٢٣٩ لاعب في منافسات المصارعة الحرة تحت ١٧ سنة اوزان ٤٥ ك ، ٤٨ ك، ٥١ ك ، ٥٥ ك، ٦٠ ك ، ٦٥ ك ، ٧٠ ك ، ٨٠ ك ، ٩٢ ك، ١١٠ ك

انتهت منافسات اليوم بحصول المشروع القومي بالمنوفية علي كأس المركز الأول ، وحصد نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية كأس المركز الثاني ، بينما كأس المركز الثالث حصل عليه نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية

نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح في تنظيم البطولة وخروجها بالشكل اللائق وتحقيق مستهدفاتها في انتقاء ابطال الأوزان في مرحلتي الكبار وتحت ١٧ سنة للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية.