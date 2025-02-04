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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انتشال جثث 39 شهيدًا من غزة بعد أشهر من الحرب

انتشال جثث الشهداء
انتشال جثث الشهداء في غزة
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أفادت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة بأنها تمكنت من استخراج جثامين 19 شخصًا كانوا قد قضوا جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مستشفى الشفاء في مارس 2024.

وأوضحت الفرق أن الضحايا دُفنوا في مقبرة غير منظمة داخل محيط المستشفى خلال فترة الحرب.  

وفي سياق متصل، أعلنت الطواقم الميدانية أنها تمكنت، يوم الإثنين، من انتشال جثامين 20 فردًا آخرين من منطقة الشيخ زايد الواقعة في شمال القطاع، بعدما تعرضت المنطقة لقصف خلال العمليات العسكرية الأخيرة.  

وتأتي هذه الجهود في إطار عمليات البحث المستمرة التي تقوم بها فرق الإنقاذ منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد حرب استمرت 15 شهرًا.

ولا تزال الطواقم تواصل عملها في انتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل العمليات العسكرية.

غزة الاحتلال الإسرائيلي حماس