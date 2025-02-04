ترامب يتوعد إيران: إذا حاولت اغتيالي سنقضي عليها بالكامل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة اليوم الثلاثاء تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن قضايا بينها سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب بعد توقيع المذكرة "إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي.. ونأمل ألا نضطر لاستخدام المذكرة المرتبطة بإيران وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران"... في إشارة إلى مذكرة رئاسية تهدف إلى إعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى" على إيران عبر عقوبات اقتصادية صارمة.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن المعلومات الاستخباراتية التي كشفت مخططات سابقة لإيران باغتياله، قائلا "إذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها ونطمسها".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، بأن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.

وقال ترامب: "أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة، لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته"، مضيفا أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني.