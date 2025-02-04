اقرأ غدًا في «البوابة».. في رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي.. مصر وفلسطين والسعودية والإمارات وقطر والأردن ترفض تهجير سكان غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأربعاء 5 فبراير يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين السيسي يؤكد أهمية وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم واستقرار الشرق الأوسط

في رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي.. مصر وفلسطين والسعودية والإمارات وقطر والأردن ترفض تهجير سكان غزة

تأسيس جيش جديد.. الشرع يبحث مع أردوغان اتفاق دفاع مشترك وإنشاء قواعد تركية في سوريا

حرب تجارية عالمية.. بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على الهيدروكربونات الأمريكية

المرحلة الثانية.. إسرائيل ترسل وفدًا إلى قطر للتفاوض على استمرار الهدنة

معضلة نتنياهو مع رجل الصفقات.. ترامب يسعى لإنشاء طريق للغاز القطري إلى أوروبا مرورًا بسوريا