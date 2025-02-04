تشهد محافظة بورسعيد، انخفاضًا ملحوظًا، في مستوى النظافة بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، في ظل انتشار القمامة في معظم الأحياء بشكل غير مسبوق، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين خاصة سكان أحياء الضواحي والزهور.

جانب من الاجتماع

بورسعيد تستعين بشركة متخصصة للنظافة بعد فشل الأحياء في مواجهة القمامة

وأعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، استقبل مسئولي شركة نظافة، وذلك بعد إرساء المناقصة العامة التي أعلنت عنها المحافظة، لتنفيذ خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية و نظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بمحافظة بورسعيد وما بها من أحياء.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن ذلك في إطار خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لحل مشكلات النظافة ببورسعيد خاصة في أحياء الزهور و الضواحي.

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي، أنه سيتم التعاقد مع الشركة لتبدأ أعمالها في محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس القادم ولمدة شهرين، يتم خلالها تقييم مستوى أداء الشركة في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بداخل بورسعيد، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشارع البورسعيدي.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تعاون محافظة بورسعيد مع منظمة "الجايكا" ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ضمن بروتوكول لتمويل محافظة بورسعيد بالدعم اللازم للارتقاء بمنظومة النظافة فضلا عن تدريب القائمين على منظومة النظافة، حول كيفية متابعة عمل المنظومة والتعرف على أسلوب المتابعة والسيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميداني لرفع كفاءة الشوارع وكنسها وإزالة القمامة و المخلفات، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلي.

كما أكد على تقديم كامل الدعم للشركة في تنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل بمحافظة بورسعيد لتحقيق الأهداف المنشودة.