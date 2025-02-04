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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء  إلى الاثنين 10 فبراير، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الأربعاء والخميس  .

 يشهد  غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر. 

 وأوضحت الأرصاد ان البلاد تشهد نشاط رياح علي اغلب الانحاء وسرعة الرياح 35_50كم/س ، واضطراب حركة  الملاحة البحرية على البحر المتوسط والاحمر وارتفاع الأمواج من 4_6 متر وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم تتراوح من 2 الي 3 درجة،  وامطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. 

واوضحت انه من  الجمعة 7 فبراير حتى الاثنين 10فبراير ستكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل  درجات الحرارة  خلال الفترة المشار اليها علي القاهرة والوجة البحرى  العظمى 18_19 درجة  والصغرى 10_12 درجة.

الارصاد الظواهر الجوية عدم الاستقرار