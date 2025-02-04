«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سبورتنج في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.
أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سبورتنج بنتيجة 25-20، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 26-24، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17، ليواصل الفريق انتصاراته في مسابقة الدوري.
ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الدوري.