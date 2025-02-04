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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سبورتنج في الدوري

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.

‏‎أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

‏‎تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سبورتنج بنتيجة 25-20، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 26-24، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17، ليواصل الفريق انتصاراته في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الدوري.

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