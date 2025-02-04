«رجال طائرة الأهلي» يفوز على سبورتنج في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.

‏‎أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

‏‎تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سبورتنج بنتيجة 25-20، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 26-24، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17، ليواصل الفريق انتصاراته في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الدوري.