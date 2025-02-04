ترامب: الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستعيد سياسة الضغط القصوى على إيران، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران دون حاجة لاستخدام هذه السياسة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب أن إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الحق في منع بيع النفط الإيراني لدول أخرى.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ترامب أن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.