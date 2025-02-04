ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستعيد سياسة الضغط القصوى على إيران، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران دون حاجة لاستخدام هذه السياسة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف ترامب أن إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الحق في منع بيع النفط الإيراني لدول أخرى.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ترامب أن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.

إسرائيل استيطان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية الفلسطينية امتلاك سلاح نووي الولايات المتحدة دونالد ترامب طهران فلسطين نفط