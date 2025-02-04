«أهلي 2009» يخسر أمام غزل المحلة في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه أمام غزل المحلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الجمهورية.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2009» عند 32 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 3 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 7 مباريات.

وفاز «أهلي 2009» على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا، وخسر بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، وخسر أمام زد 1 - 2، وأمام بتروجت 0 - 1، وأمام مودرن سبورت 1 - 2، وأمام إنبي 0 - 3، وفاز على الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع القناة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 6 - 7، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 0 - 3، وفاز على الاتحاد 2 - 0، وعلى النصر 2 - 0، وعلى الجونة 2- 0، وتعادل مع سموحة 1 - 1 وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون 2 - 0، وخسر أمام بيراميدز 1 - 2، وأمام غزل المحلة 0 - 2، مسجلًا 26 هدفًا مقابل 22 هدفًا في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وممدوح عبيد مدربًا عامًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.