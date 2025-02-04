شغب وإطلاق نار عقب المباراة الأولى لـ كهربا مع الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا، عن تقديم شكوى رسمية إلى النائب العام الليبي ووزير الداخلية الليبي ، عقب إصابة أحد مشجعيه خلال مباراة الفريق أمام المجد، التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الليبي.

بيان رسمي من نادي الاتحاد

نشر النادي بيانًا قال فيه:

"تدين إدارة وجماهير نادي الاتحاد بشدة ما قامت به قوات التدخل والسيطرة من استخدام الرصاص الحي ضد المشجعين العزل أثناء تشجيعهم لفريقهم خلال مباراة الاتحاد والمجد، مما أسفر عن إصابة أحد المشجعين بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

نطالب المستشار النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، مع ضمان تحقيق العدالة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن هذا الحادث المؤسف."

مباراة الاتحاد والمجد تنتهي بالتعادل

انتهت المباراة التي شهدت الظهور الأول لمحمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من حسم المواجهة لصالحه. ومع ذلك، طغت الأحداث خارج الملعب على أجواء اللقاء، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الليبية.