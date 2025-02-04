كولر يصدر بيانًا مهمًا.. تعرف على تفاصيله

أصدر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بيانا رسميا حول التصريحات التي انتشرت له خلال اليومين الماضيين مع صحيفة كيكر الألمانية.

وقال كولر في بيانه: "في الأيام الأخيرة، كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها والتي للأسف لم تُترجم بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي. أود توضيح ما يلي:

احترام الدين: لدي أقصى درجات الاحترام للإيمان الإسلامي للاعبي فريقي ولكل الشعب المصري. كان تعليقي حول جدول التدريبات متعلقًا فقط بالتخطيط التنظيمي ولم يكن بأي حال من الأحوال حُكمًا على الممارسات الدينية.

جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي: أنا معجب بشدة بالشغف والدعم المذهلين اللذين يقدمهما مشجعو الأهلي لناديهم. كان هدفي من التصريح فقط تسليط الضوء على أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم أولويات مالية – لكن هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حبهم للنادي الأهلي أو لكرة القدم.

من المهم بالنسبة لي أن لا يُساء فهم كلماتي. أنا فخور بكوني جزءًا من هذا النادي العظيم وسأواصل العمل بجد مع لاعبي فريقي.. شكرًا لكم على دعمكم!