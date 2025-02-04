مائل للبرودة نهارًا وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد موجة طقس سيء ، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و معتدل علي شمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الاربعاء ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وتمتد خفيفة مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة.