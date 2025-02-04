زفاف الزميلة أسماء خليل والدكتور محمود سمير.. الفريق مهاب مميش وعبدالرحيم علي شاهدان على عقد القران

الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 10:41 م

احتفلت الزميلة أسماء خليل بعقد قرانها على الدكتور محمود سمير؛ وذلك وسط أجواء عائلية مُبهِجة ومليئة بالفرحة والسعادة، وشهد على عقد القران الفريقُ مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، والكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز.

وحضر الحفل عددٌ كبير من المسئولين، بينهم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية السابق، والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والزملاء الصحفيين والإعلاميين.

وقدَّم عبدالرحيم علي التهاني للعروسين، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات.