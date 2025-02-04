ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قد تواجه صعوبات

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، الغرب من استخدام منطقة الشرق الأوسط كساحة لممارسة الخطط الجيوسياسية.

وقال إن الغرب اعتاد خلق الأزمات، ثم يرى ماذا سيحدث بعدها.. والأمريكيون تحديدا يحبون فعل ذلك ومن ثم يقفون متفرجين، لكن الشرق الأوسط ليس ساحة لممارسة ألعابهم الجيوسياسية، ولا يجب أن يتم استخدامه بهذه الطريقة.

ورجح "لافروف" في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحماس قد تواجه صعوبات تنذر بالخطر الشديد.

وأضاف: نتلقى بالفعل إشارات على أن هناك مشكلات مع قرب تنقيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، حيث تهمس القيادة الإسرائيلية بأنها غير راضية عن كيفية تنفيذ حماس لالتزاماتها خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن إسرائيل، في الوقت نفسه، تستمر في تنفيذ عملياتها العسكرية بالضفة الغربية.

 

سيرجي لافروف الغرب الشرق الأوسط