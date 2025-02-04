لافروف: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قد تواجه صعوبات

الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 10:08 م

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، الغرب من استخدام منطقة الشرق الأوسط كساحة لممارسة الخطط الجيوسياسية.

وقال إن الغرب اعتاد خلق الأزمات، ثم يرى ماذا سيحدث بعدها.. والأمريكيون تحديدا يحبون فعل ذلك ومن ثم يقفون متفرجين، لكن الشرق الأوسط ليس ساحة لممارسة ألعابهم الجيوسياسية، ولا يجب أن يتم استخدامه بهذه الطريقة.

ورجح "لافروف" في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وحماس قد تواجه صعوبات تنذر بالخطر الشديد.

وأضاف: نتلقى بالفعل إشارات على أن هناك مشكلات مع قرب تنقيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، حيث تهمس القيادة الإسرائيلية بأنها غير راضية عن كيفية تنفيذ حماس لالتزاماتها خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن إسرائيل، في الوقت نفسه، تستمر في تنفيذ عملياتها العسكرية بالضفة الغربية.