أستاذ قانون دولي: نتنياهو يبحث عن سبب للعودة إلى الحرب وترامب يؤيده

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإيجاد سبب للعودة إلى الحرب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن يقف ضد نتنياهو ولن يجبره على وقف إطلاق النار.

وأضاف نسيبة، في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب كان قد صرح في وقت سابق برغبته في تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى عدم تأكد الرئيس الأمريكي من استمرار الهدنة بعد قيامه بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية فور وصوله إلى منصب الرئيس.

وأوضح أن ترامب قام بتزويد القوات الإسرائيلية بقنابل تزن 2000 رطل بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، توريدها إلى إسرائيل، مؤكدًا أن ترامب لا يمكن الوثوق به وقد يسير وفق رغبات نتنياهو في أي وقت.