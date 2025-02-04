الكرة النسائية |استدعاء 6 لاعبات من وادي دجلة للمنتخب الوطني

قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة احمد رمضان جاد المدير الفني استدعاء 6 لاعبات من وادي دجلة من فريق الكرة النسائية لمعسكر الإعداد للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم النسائية.

لاعبات الكرة النسائية بنادي وادي دجلة

تم استدعاء كلا من " حارسة مرمى نادي وادي دجلة فرح سمير علي - مروة توفيق محمد - منار السيد هاني - ندا عماد عواد -منه عزت عبد الحميد - مديحة حبيب تركي "

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٦ للمشاركة في اللقاءائين الرسميين امام منتخب رواندا .

كان قد حدد الاتحاد الرواندى لكرة القدم الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل ( بتوقيت البلدين ) موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندى للسيدات ونظيره المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامة نهائياتها بالمغرب العام المقبل، على أن تقام المباراة بملعب كيجالى بيليه المُغطي بالنجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير ، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير .