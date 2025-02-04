تجهيز 30 شاحنة من دمياط لإرسالها إلى غزة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط اجتماعًا طارئًا، لبحث سبل تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وذلك بحضور محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية الصحة، وممثلى نقابات الأطباء والأسنان الصيادية بدمياط، وبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على خطة عمل تفصيلية لتوفير الإمدادات الطبية والغذائية والكساء، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للأطفال المتضررين من الأحداث الأخيرة وتعزيز مشاركات الاهالى بالتبرعات المقدمة من خلال التضامن الاجتماعي و الهلال الأحمر.

أكدت "نائب المحافظ" أن الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث لفتت إلى أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وملابس، كما شددت على ضرورة توفير الرعاية العاجلة للأطفال الذين تأثروا بشكل كبير بالأحداث الأخيرة.

وأوضحت ضرورة التركيز على دور المجتمع المدني، للمشاركة في دعم غزة، حيث لم يقتصر دور المجتمع المدني على تقديم الدعم المعنوي لأهل غزة، بل تعداه إلى المشاركة الفعالة في جهود الإغاثة، حيث تم اليوم التبرع من الجمعيات الخيرية بعدد ١٤ شاحنة تشمل مواد غذائية و ملابس و أحذية ومراتب وبطاطين وقيام النقابات الصحية بالتبرع بمستلزمات طبية طبقا للإحتياجات الفعلية لأهلنا في غزة،

و دعت الجهات الرسمية والأهالي ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف وتقديم المساعدات للوصول للمستهدف في المرحلة الحالية بتجميع ٣٠ شاحنة مختلفة المساعدات.